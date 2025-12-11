Али Асадов встретился в Ашхабаде с Премьер-министром Грузии - ФОТО

11 декабря премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках своего рабочего визита в Туркменистан встретился с Премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.

Как сообщили в Кабинете Министров, А.Асадов передал Премьер-министру Грузии приветствия Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Выразив благодарность за приветствия Президента Ильхама Алиева, И.Кобахидзе просил передать и его приветствия главе Азербайджанского государства.

На встрече было выражено удовлетворение развитием азербайджано-грузинского стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной, нефтегазовой, гуманитарной сферах, в зеленой энергетике и других областях.

Особое внимание было уделено актуальным вопросам, стоящим на повестке дня взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами.