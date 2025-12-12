Путин встретился с Эрдоганом на полях форума в Ашхабаде

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят двустороннюю встречу в Ашхабаде.

Главы государств не стали делать публичных заявлений в присутствии прессы, беседа проходит в закрытом режиме.

В российскую делегацию среди прочих вошли вице-премьер Александр Новак, помощник президента по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, глава Татарстана Рустам Минниханов.

Встреча Путина и Эрдогана проходит на полях Форума мира и доверия. Как ранее сообщил Песков, на заседании форума турецкий лидер говорил о готовности Анкары дальше заниматься посреднической деятельностью, оказывать содействие мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

