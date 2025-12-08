Азербайджанец в Tesla: Как Гусейн Искендеров попал в команду Илона Маска

Очередной гость проекта 1news.az «Наши за рубежом» - Гусейн Искендеров. Он является единственным азербайджанцем, занимающим должность инженера по тестированию приводных систем (Drive Unit Test Engineer) в компании Tesla в Нидерландах.

Наш герой родился и вырос в Баку, но ещё будучи в школе, он стремился продолжить своё образование за границей. Будучи школьником, он начал активную подготовку к подаче документов в зарубежные университеты и получил приглашения от лучших вузов США, Канады и Нидерландов. Однако он решил продолжить обучение именно в Нидерландах, считая эту страну очень прогрессивной и обладающей огромным потенциалом. Там, с 2020 по 2023 год, он получил степень бакалавра в Эйндховенском технологическом университете. После этого он продолжил образование и получил степень магистра в Делфтском техническом университете по специальности «Проектирование мехатронных систем» (Mechatronic System Design), завершив обучение в 2025 году, он устроился во всемирно известную компанию Tesla, которая является лидером в производстве электромобилей, систем хранения энергии и солнечных панелей.

- Насколько сложно было молодому специалисту из Азербайджана попасть в такую ведущую мировую компанию, как Tesla?

- Безусловно, это был непростой процесс. Сначала мне пришлось тщательно изучить все доступные вакансии и оценить их соответствие моему профилю. Думаю, самым решающим моментом стало то, что я своевременно и правильно наладил связи с людьми, которые уже работают в Tesla. Общение с ними дало мне возможность получить рекомендацию от сотрудника компании, после чего я получил первый обратный звонок из отдела кадров. После этого звонка я прошел несколько последовательных этапов собеседований, на каждом из которых мои технические знания оценивались с помощью различных вопросов.

Недавнему выпускнику попасть в Tesla действительно было сложно. Мой главный совет - начинать строить сильные и целенаправленные связи ещё со студенческих лет. Общение с этими людьми не только поможет получить рекомендацию, но и позволит лучше понять, какие именно знания и навыки вам необходимы для успеха на конкретной должности или в конкретной области. Таким образом, вы сможете развивать эти навыки еще во время учебы в университете и готовить себя в правильном направлении. Это сделает вас более подходящим кандидатом на эту должность после окончания учебы. В целом, такой подход увеличивает ваши шансы попасть не только в Tesla, но и в любую другую компанию, а также помогает всему процессу пройти более гладко и эффективно.

- Вы - единственный азербайджанец, работающий в Tesla на этой должности. Что значит для вас этот успех и какую ответственность вы чувствуете?

- Я хотел бы рассказать предысторию того, как я решился отправить своё резюме в Tesla. На тот момент я только что закончил магистратуру, и для меня было очень важно найти работу как можно быстрее. Как вы знаете, сейчас найти работу в Европе довольно сложно, и многие люди ищут подходящую должность месяцами. Поэтому скорейшее трудоустройство было для меня приоритетом номер один. У меня был друг, который направил меня на эту должность и был уверен, что я буду идеальным кандидатом на вакансию в Tesla. Он постоянно советовал мне подать заявку, и, наконец, я это сделал.

Когда представился такой шанс, я мобилизовал все свои силы, чтобы успешно пройти собеседования и получить эту работу. В то время для меня главным было не название компании, а то, чтобы не упустить представившуюся возможность и немедленно начать трудовую жизнь.

Я хорошо помню день, когда получил работу. Это была огромная радость для меня, и я считаю это серьёзным успехом в начале своей профессиональной карьеры. Думаю, это только начало, и я должен постоянно развиваться, пополняя свои знания и навыки.

Моя главная цель - постоянно совершенствовать себя как инженера. Сейчас, работая в компании, я получаю очень полезные знания и опыт. Считаю, что несу ответственность как перед собой, так и перед командой, с которой работаю. Я должен знать свою работу на таком уровне, чтобы не подвести ни команду, ни компанию.

- Ваша работа включает создание тестовых установок для трансмиссионных агрегатов и разработку скриптов на Python. Насколько эти навыки важны в современной автомобильной индустрии?

- В целом, я считаю, что инженер-механик с сильными навыками программирования является очень востребованным кандидатом в различных областях, включая автомобильную промышленность. С быстрым развитием искусственного интеллекта изучение таких языков, как Python, стало более доступным. Я рекомендую всем, кто хочет работать в этой сфере, развивать этот навык.

На этапе разработки испытательного оборудования ключевым требованием является то, что каждый электрический привод (drive unit) должен пройти определенные тесты перед установкой в автомобиль. Эти тесты играют важную роль в производстве автомобилей, поскольку любое выявленное несоответствие напрямую влияет на конструкцию компонента. Поэтому, когда разрабатывается новая деталь для автомобиля, она должна быть проверена в различных условиях испытаний, и, если она не проходит эти тесты, она не считается готовой к использованию. Именно поэтому испытательное (тестовое) проектирование очень важно для определения долговечности, надежности и возможных неисправностей компонентов.

Кроме того, важно иметь сильные навыки в электротехнике, поскольку каждое испытательное оборудование, используемое для тестирования приводных систем, включает в себя различные электрические компоненты, требующие внимания. Мне очень повезло, что во время работы над магистерской диссертацией я познакомился с концепциями электротехники. Это значительно помогло мне как в процессе подачи заявления на текущую должность, так и во время работы. Моя цель теперь - смотреть только вперед и расширять свои знания в этой области. Потому что я уже хорошо понимаю, насколько важны эти знания в высокотехнологичных отраслях.

- Какой совет вы можете дать молодым азербайджанским специалистам, мечтающим работать в международных технологических гигантах, таких как Tesla?

- Знаете, для того чтобы быть успешным кандидатом в любой компании, можно отметить несколько важных факторов. Один из них - это наличие связей. Другими словами, знакомство с нужными людьми во многих случаях может создать большое преимущество. Создание ценных связей в различных областях, включая инженерию, должно быть одним из приоритетов.

Кроме того, очень важно обладать сильным набором навыков. В университете в основном изучают теоретические знания, но в реальной рабочей среде требуется применение практических навыков. Поэтому полезно овладеть широким и разнообразным спектром технических навыков. Например, для инженеров-механиков это может включать навыки работы в программах CAD (Система автоматизированного проектирования прим. редактора), знание языков программирования, таких как Python или C/C++, а также понимание в области анализа конечных элементов (FEA).

Такие компании, как Tesla, высоко ценят инженеров, обладающих глубокими знаниями в конкретной области, и очень важно владеть конкретным навыком и выполнять его на высоком уровне. Поэтому мой главный совет - развивать эти навыки еще в университете и работать над ними после занятий. Полезно участвовать в дополнительных курсах или мероприятиях, где вы сможете применить эти навыки. Хорошим примером являются команды Formula Student. Здесь студенты разрабатывают уменьшенные гоночные автомобили формульного типа и получают возможность применить на практике технические навыки, такие как CAD и FEA.

- Если бы вы могли вернуться в прошлое и дать себе один совет до переезда в Нидерланды, что бы это было?

- Конечно, первое, что мне следовало сделать, когда я переехал в Нидерланды, это купить водонепроницаемое пальто и перчатки. Шутки в сторону, я был молод и не понимал, как важно знать иностранный язык, особенно язык страны, в которой живешь. В то время у меня был большой языковой барьер, и мне было трудно строить отношения с местными жителями. Иногда я не совсем правильно понимал их культуру и поведение, что приводило к определенным недоразумениям. Со временем я понял, что этот языковой барьер нужно преодолеть. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был сделать это с самого начала. Сейчас я хожу на курсы голландского языка, и это мне очень помогает. Даже когда я пытаюсь что-то сказать по-голландски, местные жители реагируют очень позитивно, проявляют теплое отношение и стараются продолжить разговор. Благодаря этому нам легче общаться. Я считаю, что знание языка помогает не только говорить и дружить с людьми, но и лучше понимать их менталитет. Знание языка также дает вам возможность посещать различные мероприятия и вливаться в новую среду. Вот почему я думаю, что выучить язык как можно раньше было бы лучшим шагом.

- Каковы ваши планы на будущее?

- Работая над магистерской диссертацией, я понял, как сильно люблю работать над высокотехнологичными проектами. Я понял, что главная моя мотивация - заниматься интересной работой. В то время я осознал, что в будущем хочу иметь возможность для создания инновационных и интересных проектов. Поэтому в будущем у меня есть мечта создать стартап в технологическом направлении, хотя я пока не определил его точную сферу. Я надеюсь, что в будущем у Азербайджана будет больше возможностей для развития в этих областях, и я смогу внести свой вклад. В ближайшей перспективе моя основная цель - продвижение по карьерной лестнице.