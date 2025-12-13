В Белом доме обсуждены перспективы TRIPP для сотрудничества в сфере энергетики
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов обсудил в Белом доме с исполнительным директором Национального совета по энергетическому превосходству Джарродом Агеном перспективы, которые открывает проект «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) для сотрудничества в регионе в сфере энергетики.
Как передает 1news.az, об этом П.Шахбазов сообщил в своем аккаунте в Х.
«На встрече мы обменялись мнениями о стратегической важности TRIPP для обеспечения межрегиональной энергетической взаимосвязи, энергетических коннекторов между Азербайджаном, Турцией, Центральной Азией и Европой, а также о создании центров обработки данных и их энергоснабжении», - уточнил министр.
We met with Jarrod Agen, Executive Director of White House National Energy Dominance Council. In the meeting, we exchanged views on the strategic importance of the "Trump Route for International Peace and Prosperity" (#TRIPP) in ensuring interregional #energy connectivity,… pic.twitter.com/LRn0Gi8pRN — Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) December 13, 2025