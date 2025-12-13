Азербайджан представил в Вашингтоне проекты для сотрудничества в сфере энергоснабжения
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на встрече с Вашингтоне с помощником министра торговли и генеральным директором Службы внешней торговли США Дэвидом Л. Фогелем обсудил сотрудничество в сфере энергоснабжения.
Как передает 1news.az, об этом министр сообщил в своем аккаунте в Х.
«Мы обсудили потенциальное сотрудничество с американскими компаниями в реализации масштабных и разнообразных региональных планов и проектов Азербайджана в области энергоснабжения, включая потенциальные сферы», - уточнил министр.
