Обсуждены возможности продвижении энергетического партнерства между Азербайджаном и США на новый уровень.
В Вашингтоне состоялись обсуждения о продвижении энергетического партнерства между Азербайджаном и США на новый уровень.
Как передает 1news.az, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов в своем аккаунте Х.
Он отметил, что проведены продуктивные дискуссии с министром энергетики США Крисом Райтом.
«Мы рассмотрели роль Азербайджана в поставках нефтегазовых ресурсов на международные рынки, а также развитие Южного газового коридора и Зеленых энергетических коридоров и оценили возможности сотрудничества», - уточнил он.
We held productive discussions with the Secretary of Energy Chris Wright (@SecretaryWright) on advancing our #energypartnership to a new stage. We reviewed #Azerbaijan’s role in delivering #oilgas resources to international markets, as well as the development of the… pic.twitter.com/vlFLsAYbiU — Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) December 13, 2025