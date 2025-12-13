Золотые слитки в мобильном телефоне - необычная находка таможенников в Баку

Сотрудники таможни пресекли попытку незаконного ввоза в страну золотых слитков, спрятанных в корпусе мобильного телефона.

Об этом сообщили Report в Главном таможенном управлении на воздушном транспорте.

В ходе таможенного досмотра багажа гражданина Азербайджана, прибывшего авиарейсом Шарджа–Баку, были выявлены незадекларированные 2 мобильных телефона, 3 фотоаппарата, 10 800 сигарет иностранных марок, 16 электронных сигарет, 10 пищевых добавок, фен для волос марки Dyson и иные товары.

В связи с подозрительным поведением пассажира была проведена дополнительная проверка с использованием системы Body-Scan. В результате в обуви, карманах куртки, а также в корпусе принадлежащего ему мобильного телефона были обнаружены золотые слитки общим весом 90 граммов.