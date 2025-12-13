Пока Украина воюет, Европа в безопасности - глава Мюнхенской конференции по безопасности

Председатель Мюнхенской международной конференции по вопросам безопасности Вольфганг Ишингер высоко оценил роль Украины в обеспечении безопасности Европы на фоне агрессивных устремлений России.

«Пока эта война (России против Украины - ред.) ведется - решительно и мужественно - нашими украинскими друзьями, Европа в безопасности», - заявил он в эксклюзивном интервью медиакомпании DW.

«Европа в безопасности, потому что украинцы на протяжении уже многих лет успешно сковывают могущественную российскую армию в невероятно упорной борьбе, защищая свою страну. В момент, когда эта война закончится, когда оружие смолкнет в Донбассе и в других регионах Украины, Россия вновь получит все время мира. Россия - страна, растянутая на десять или одиннадцать часовых поясов, и у нее будет достаточно времени, чтобы перегруппироваться», - пояснил он.

«Наши усилия, направленные на то, чтобы стать способными защищать Европу, на этом не завершатся. Они, наоборот, по-настоящему только начнутся. До сих пор бремя несут украинцы. После окончания войны нам придется нести гораздо большую часть этого бремени», - добавил Ишингер. Он согласился с мнением генерального секретаря НАТО Марка Рютте о том, что Североатлантический альянс - следующая цель президента РФ Владимира Путина после Украины.