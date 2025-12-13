 Ягмур Насруллаева вступает в борьбу на конкурсе «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Ягмур Насруллаева вступает в борьбу на конкурсе «Детское Евровидение 2025» - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий09:00 - Сегодня
В грузинской столице сегодня пройдет финал международного музыкального конкурса «Детское Евровидение 2025», который объединяет на одной сцене молодых исполнителей из разных стран.

Азербайджан на конкурсе в Тбилиси представляет юная певица Ягмур Насруллаева. С песней «Miau Miau», полностью созданной азербайджанскими авторами, она выйдет на сцену под вторым номером, то есть, одной из первых откроет конкурсную программу.

Подчеркнём, что азербайджанские зрители могут поддержать Ягмур Насруллаеву во время голосования. Инструкция по голосованию - здесь.

Отметим, что организаторы обещают зрителям динамичное шоу, насыщенное яркими выступлениями финалистов.

