В Баку прошли «16-е Дни НАТО» - ФОТО

Делегация во главе с контр-адмиралом Юсуфом Карагюлле, который является заместителем начальника штаба Верховного командования союзных сил НАТО в Европе (SHAPE) – начальником Управления по партнёрству в рамках «16-х Дней НАТО» посетила Азербайджан.

По сообщению Министерства обороны Азербайджана, целью визита было развитие сотрудничества между республикой и НАТО, выполнение обязательств по программам партнёрства и активизация обмена опытом.

В рамках визита состоялись встречи делегации в Министерстве обороны, Военном институте имени Гейдара Алиева, а также в воинских частях, где дислоцированы подразделения Сухопутных войск и Военно-морских сил, заявленные в рамках Концепции оперативных возможностей (КОВ/OCC) НАТО.

На мероприятиях было отмечено, что в рамках сотрудничества между Азербайджаном и НАТО республика активно участвовала в обеспечении международной безопасности. Деятельность личного состава Азербайджанской армии в миротворческих миссиях была оценена как ценный вклад в глобальную безопасность. Были также отмечены активное участие Азербайджана в программе НАТО «Партнёрство ради мира», а также достижения в рамках программы КОН.

В ходе встреч была подчеркнута важность сотрудничества в сфере военного образования и подготовки. Было отмечено, что участие азербайджанских офицеров в учениях и штабах НАТО способствует обогащению их оперативных, управленческих и военно-научных знаний. Для делегации были организованы различные брифинги и обсуждения за круглым столом.

В завершение встреч, проведенных в рамках «16-х Дней НАТО», состоялся обмен подарками и было сделано памятное фотографирование.