Ставка на своё: Как Азербайджан продвигает культуру, язык и музыку на «Евровидении» - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан возвращается на международный песенный конкурс «Детское Евровидение» спустя четыре года.

В этом году конкурс пройдёт 13 декабря в Тбилиси, и страну представит 13-летняя Ягмур Насруллаева с «Miau Miau», которая звучит на азербайджанском и английском языках. Особенность нынешнего участия Азербайджана в «Детском Евровидении» в том, что авторы конкурсной композиции - полностью азербайджанская команда музыкантов, в числе которых Мила Майлз, Рустам Рзаев, Dihaj (Диана Гаджиева – прим.ред.) и Хафиз Бахыш.

В последние годы участие Азербайджана в основном конкурсе «Евровидение» показало, что телеканал ITV сделал сознательный шаг - отказаться от покупки песен у зарубежных авторов и полностью сделать ставку на работу азербайджанских музыкантов. Такой подход даёт местным авторам уникальную возможность проявить себя на международной сцене, проверить свои композиции в условиях высокой конкуренции и получить ценный опыт работы в профессиональной музыкальной индустрии Европы.

Для азербайджанских музыкантов это не только шанс заявить о своём таланте, но и возможность отточить навыки написания песен, адаптации их под международные стандарты конкурса, а также понять предпочтения широкой аудитории. Этот опыт крайне важен для дальнейшего успеха на «Евровидении», ведь он формирует профессионализм и уверенность авторов, позволяя создавать песни, способные конкурировать на мировом уровне.

На фото слева направо - Мила Майлз и Рустам Рзаев, Dihaj и Хафиз Бахыш

Кроме того, участие азербайджанских авторов в создании конкурсных композиций становится прямым инструментом продвижения культуры и языка страны на международной сцене. Например, в песне «Miau Miau», которая в короткий срок успела стать трендом в социальной сети TikTok, почти половина текста звучит на азербайджанском языке, что позволяет познакомить зрителей с языком страны и подчеркнуть её уникальность. Такая языковая и культурная пропаганда крайне важна для формирования позитивного имиджа Азербайджана и на мировой музыкальной сцене.

Если посмотреть на предыдущие выступления Азербайджана на «Детском Евровидении», ни у одного участника страны не было песни, полностью созданной азербайджанскими авторами. Ранее местные музыканты и авторы слов участвовали в создании треков лишь частично, сотрудничая с зарубежными коллегами. Исключение - трек Фидан Гусейновой «I Wanna Be Like You», авторами музыки которого выступили Иса Меликов и Ф.Гусейнова, а текста Айтен Исмиханова и Эльвира Мичиева. Как было отмечено выше, именно песня «Miau Miau» стала первой, полностью подготовленной азербайджанской командой, что однозначно станет важным шагом для развития местных авторов и их опыта работы на международной сцене.

Напомним, что лучший результат Азербайджана на «Детском Евровидении» был достигнут в 2021 году, когда Сона Азизова с песней «One of Those Days» (музыка и слова написаны командой иностранных авторов, авторы текста на азербайджанском языке Джавид Шахбазбеков, С.Азизова) заняла 5-е место, набрав 151 очко. До этого наивысшим показателем страны было 7-е место в 2013 году - Рустам Керимов с песней «Me And My Guitar» (музыка Дмитрия Саратского, слова Мурада Арифа). Эти результаты демонстрируют постепенное укрепление позиции Азербайджана на международной сцене конкурса и в целом рост профессионализма азербайджанских участников.

Подчеркнем, что Азербайджан сможет проголосовать за Ягмур Насруллаеву на «Детском Евровидении 2025» в финале конкурса 13 декабря – о том, как это сделать, вы сможете узнать, пройдя по ссылке.

Если раньше на основном «Евровидении» песни от Азербайджана исполнялись преимущественно на английском языке, при этом в них часто использовались национальные музыкальные инструменты, что позволяло продвигать азербайджанскую музыкальную культуру, то впервые азербайджанский язык прозвучал со сцены конкурса в 2021 году в песне Efendi «Mata Hari», в которой есть строчка «Yalan da mən, yanan da mən, yaman da mən», что стало важным моментом языковой и культурной презентации страны. При этом стоит отметить, что сама песня была написана международной командой авторов и среди них нет ни одного азербайджанца. Тем не менее включение азербайджанских слов в текст трека стало заметным шагом в продвижении языка на международной сцене.

Хотя «Mata Hari» заняла 20-е место в финале конкурса, её успех на электронных музыкальных платформах был заметен сразу - песня быстро набирала популярность (более 35 млн прослушиваний в Spotify), а сама Efendi и спустя годы после участия в «Евровидении» остаётся востребованной в европейских музыкальных кругах и регулярно выступает на концертах, связанных с конкурсом.

Напомним, что с 2023 года телеканал ITV полностью отказался от привлечения международных авторов для конкурса «Евровидение», и все конкурсные песни создаются исключительно азербайджанскими музыкантами и авторами слов. В треках активно используются национальные элементы: так, в конкурсной песне группы Mamagama «Run With U» звучит саз, в 2024 году в треке Fahree и Илькина Довлатова «Özünlə apar» звучит мугам и текст на азербайджанском языке.

Однако пока команде не удаётся пройти в финал - три года подряд Азербайджан остаётся за пределами финального этапа. Тем не менее этот опыт крайне важен: на своих ошибках авторы и музыканты учатся, оттачивая мастерство, совершенствуя композиции и нарабатывая навыки, которые помогут добиться успеха в будущем.

Создание конкурсных песен исключительно азербайджанскими авторами и музыкантами стало важным инструментом продвижения истории, национальных традиций, языка и культуры страны на международной сцене. Использование родного языка в текстах, национальных музыкальных инструментов и элементов азербайджанской музыкальной школы демонстрирует уникальность и самобытность Азербайджана. Такой подход позволяет местным авторам развивать профессионализм, накапливать опыт работы на мировой музыкальной арене и вносить значимый вклад в пропаганду национальной культуры, искусства и науки через современную музыку. Надеемся, что этот путь принесёт новым поколениям авторов вдохновение и творческие успехи на международной сцене.

Данный материал публикуется при финансовой поддержке Агентства развития медиа Азербайджана (MEDİA) и в соответствии с условиями конкурса на тему «Пропаганда истории государственности, национальных традиций, науки и культуры Азербайджана».