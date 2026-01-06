Oxford Insights: Азербайджан - страна с самым быстрым прогрессом в мире в сфере готовности к ИИ

Согласно отчету «Индекс готовности правительства к искусственному интеллекту 2025», опубликованному международным исследовательским центром Oxford Insights, Азербайджан в 2025 году являлся страной с самым быстрым прогрессом в мире в сфере готовности к искусственному интеллекту.

Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев.

«Этот результат был достигнут благодаря расширению цифровизации государственного управления, внедрению технологий искусственного интеллекта, а также укреплению цифровой инфраструктуры и человеческого капитала. Согласно стратегии, определённой Президентом Ильхамом Алиевым, приоритетом Азербайджана является превращение страны в региональный центр по искусственному интеллекту и ИТ, повышая глобальную конкурентоспособность за счёт инновационных и ориентированных на граждан сервисов», - отмечает Р.Набиев.

