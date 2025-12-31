Netflix представил трейлер финального эпизода сериала «Очень странные дела» - ВИДЕО

Из трейлера заключительного эпизода становится ясно, что зрителей ждёт масштабный и напряжённый финал - последний эпизод выйдет 1 января 2026 года и будет длиться 2 часа 8 минут.

Финальный сезон был разделён на три части: первые четыре серии вышли 26 ноября, ещё три - 25 декабря, и теперь история подходит к своему завершению. Ещё до релиза второй половины сезона проект братьев Даффер стал самым популярным сериалом в истории Netflix - суммарное число просмотров превысило 1,2 млрд.

Отметим, что события последнего сезона разворачиваются в 1987 году, спустя полтора года после финала четвёртого - Хокинс находится под контролем военных, Одиннадцать вынуждена скрываться, а героев ждёт решающее противостояние с Векной.

