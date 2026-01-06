Эмин Агаларов: «Очень берегу память о бабушке Амине» - ВИДЕО

Бизнесмен и музыкант, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов на своей официальной Instagram-странице в соцсетях опубликовал пост в память о бабушке Амине, которая ушла из жизни 11 лет назад, совсем немного не дожив до 100 лет.

Публикацию Э.Агаларов сопроводил следующим комментарием: «Моя бабушка Амина ушла 6 января 2015, совсем немного не дожив до ста лет. Светлая, мудрая, с внутренним стержнем и потрясающим чувством юмора. Очень берегу память о ней».

Отметим, что некоторые фотографии в публикации были оживлены с помощью искусственного интеллекта, благодаря чему они выглядят особенно живыми и трогательными.