В Сумгайыте сносятся «финские дома» - ВИДЕО

В Сумгайыте сносят двухэтажные жилые дома, известные как «финские дома», которые долгое время находились в аварийном состоянии.

Как сообщает «Qafqazinfo», Министерство по чрезвычайным ситуациям начало работы по сносу в этом районе с использованием специальной техники и при соблюдении мер безопасности.

Сообщается, что новый проект будет реализован в соответствии с общей концепцией развития города Сумгайыт и будет способствовать обновлению социальной инфраструктуры района.

Помимо строительства новых зданий, в рамках проекта также планируется проведение работ по благоустройству, создание детских площадок, парковых зон, автостоянок и других объектов общественного пользования.

Исполнительная власть города Сумгайыт сообщила, что в настоящее время этот процесс последовательно и систематически продолжается в нескольких жилых районах города, включая кварталы 4, 15, 16, 17 и 21. В будущем работы будут проводиться и в других районах.