В Индии арестовали организатора визита Месси после беспорядков - ВИДЕО

Полиция Калькутты арестовала Сатадру Датту, главного организатора мероприятия с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси на стадионе Salt Lake, которое завершилось беспорядками болельщиков.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на PTI.

Датта был арестован в аэропорту Калькутты, куда он прибыл, чтобы проводить Месси и его окружение, направлявшихся в Хайдарабад.

«Мы выясняем, имела ли место ненадлежащая организация мероприятия, которая привела к хаосу на стадионе. Он задержан, и полиция взяла ситуацию под контроль», — заявил глава полиции штата Западная Бенгалия Раджив Кумар.

Он добавил, что организатор дал письменное заверение о возврате стоимости билетов разочарованным зрителям.

Восьмикратный обладатель «Золотого мяча», который приехал в Индию в рамках коммерческого тура, 13 декабря посетил арену Vivekananda Yuvabharati Salt Lake Stadium в Калькутте, где для встречи с ним собралось несколько десятков тысяч фанатов. Минимальная цена билетов на мероприятие составляла 5 тыс. индийских рупий ($55).

По словам очевидцев, запланированный круг почета Месси по стадиону так и не состоялся. Выйдя на поле, он сразу же оказался окружен политиками, чиновниками, знаменитостями и членами их семей, а также огромным количеством журналистов. Толпа вокруг Месси стала настолько большой, что его служба безопасности была вынуждена отказаться от круга, значительно ограничив его взаимодействие с фанатами.

Месси покинул поле спустя всего 10 минут, что вызвало гнев у болельщиков, многие из которых прибыли на стадион еще рано утром. Они стали громить стадион, а аргентинец под усиленной охраной покинул мероприятие.