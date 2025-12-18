Погода на пятницу: В Баку не ожидается осадков

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на пятницу, 19 декабря.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Южно-западный ветер утром сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит +2…+5 °C, днем - +7…+10 °C. Атмосферное давление 773 мм рт. ст., относительная влажность ночью 70–75 %, днем 60–65 %.

В регионах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман, восточный ветер.

Температура воздуха ночью будет от −2 °C до +3 °C, днем - +7…+10 °C; в горах ночью −7…−10 °C, в высокогорьях −10…−13 °C, днем в горах +2…+3 °C.