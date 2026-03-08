Председатель Сената Пакистана позвонил Сахибе Гафаровой

Председатель Сената Исламской Республики Пакистан Сейид Юсуф Раза Гилани позвонил по телефону спикеру Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибе Гафаровой.

Как сообщает Отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе телефонного разговора обсуждались происходящие в регионе процессы. Сейид Юсуф Раза Гилани выразил обеспокоенность атаками дронами со стороны Исламской Республики Иран на Азербайджан и заявил, что осуждает эти нападения. Он сказал, что государство Пакистан всегда рядом с Азербайджаном.

Сахиба Гафарова выразила благодарность за оказанную поддержку и солидарность.

Во время телефонного разговора также состоялся обмен мнениями о дальнейшем углублении сотрудничества между парламентами в условиях разворачивающихся в мире напряжённых процессов.