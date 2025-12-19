Состав с бензином из Азербайджана пересек армяно-грузинскую границу

Грузовой состав с азербайджанским бензином АИ-95 (высокооктановое топливо) объемом 1300 тонн пересек армяно-грузинскую границу на станции Айрум.

Об этом министр экономики Армении Геворк Папоян сообщил в соцсетях.

Ранее сообщалось, что грузовой состав из 22 вагонов с первой партией нефтепродуктов компании SOCAR двинулся из Азербайджана в Армению, в соответствии с договоренностями, достигнутыми 28 ноября в Габале на встрече между вице-премьерами Армении и Азербайджана — Мгером Григоряном и Шахином Мустафаевым.

Как уточнил Папоян, 22 вагона с бензином уже на армянской стороне.

По словам министра, это не только первая торгово-экономическая сделка между Арменией и Азербайджаном после установления мира (имеются в виду Вашингтонские договоренности от 8 августа – ред.), но и первая подобная сделка между двумя государствами со времен обретения ими независимости в целом.

Отметим, что топливо из Баку доставили по ж/д ветке в Гянджу, потом через Боюк Кесик до границы с Грузией (около 500 км). Оттуда из Гардабани до Тбилиси и далее до границы с Арменией (Садахло — Айрум).