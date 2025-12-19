Найдено тело одного из рыбаков, пропавших без вести в Каспии

Обнаружено тело одного из двух рыбаков, пропавших без вести 9 декабря в Каспийском море вблизи села Шахагадж Астаринского района.

Как сообщает 1news.az соответствующую информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Сообщается, что тело Гасанова Агадеде Фамиль оглы (1999 года рождения) было обнаружено в воде водолазами-спасателями Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС. Тело извлечено и передано по назначению.

В настоящее время продолжаются поиски другого пропавшего без вести лица - Гасанова Турана Эйваз оглы (1997 года рождения).

Будет предоставлена дополнительная информация.

