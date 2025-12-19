Дорожная полиция призывает водителей быть внимательными при обгоне

Статистика показывает, что за 11 месяцев текущего года зафиксировано 470 дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом или травмами, связанных с выездом на полосу встречного движения и нарушением правил обгона.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы Главного управления Государственной дорожной полиции, в котором отмечается, что этот факт подтверждает, что нарушение правил обгона и маневрирования занимает особое место среди основных причин ДТП с тяжёлыми последствиями.

Подчеркивается, что бесцельный выезд на встречную полосу, неправильная оценка видимости дороги и интенсивности движения, спешка, а также чрезмерная самоуверенность водителя могут в короткий срок привести к тяжёлым и необратимым последствиям. Подобные нарушения правил часто заканчиваются столкновениями с транспортными средствами, движущимися во встречном направлении, выездом автомобиля с проезжей части с последующим опрокидыванием, а также создают прямую угрозу жизни и здоровью других участников дорожного движения.

Дорожная полиция отмечает, что следует помнить, что любое неверное решение за рулём несёт серьёзный риск для жизни людей, подчеркивая, что желание сэкономить несколько секунд ни в коем случае не оправдывает создание угрозы для человеческой жизни.

Главное управление Государственной дорожной полиции обращает внимание водителей на то, что при обгоне и маневрировании необходимо трезво оценивать дистанцию до встречного транспорта, учитывать состояние дороги и погодные условия, а за рулём проявлять терпение, внимательность и ответственность.