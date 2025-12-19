В Геранбое в результате ДТП водитель оказался зажат в автомобиле
В Геранбое произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на APA, инцидент был зафиксирован на магистрали Баку - Газах.
Грузовой автомобиль марки Ford врезался в КамАЗ, следовавший впереди.
На место происшествия были привлечены спасатели Специальной спасательной части Аранского регионального центра МЧС. Водитель автомобиля Ford, А. Джафаров (1990 года рождения), оказавшийся зажатым в салоне в результате столкновения, был извлечен спасателями и доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
