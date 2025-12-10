Родственники пропавших в море рыбаков рассказали о последнем звонке - ВИДЕО

«Они вышли из дома в 8 часов утра. После 2 часов дня с нами связались. Однако из-за шума мотора мы не поняли, что они сказали».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил дядя Агадеде Гасанова, одного из рыбаков, пропавших на территории Астаринского района.

«В 4 часа дня мы предположили, что у них закончилось топливо. После этого мы отправили лодку и сообщили соответствующим структурам. Поиски велись без остановки до утра. Вероятности утонуть здесь нет, возможно, закончилось топливо или неисправен мотор. В таких случаях обязательно нужен вертолет. Иначе их не спасти. Или пусть нам дадут информацию из Министерства иностранных дел, возможно, ребята добрались до Ирана», — добавил он.

Напомним, что в Каспийском море пропали двое родственников: Туран Гасанов, 1997 года рождения, и Агадеде Гасанов, 1999 года рождения.

Подробнее в сюжете İctimai TV: