В Узбекистане может появиться первый в регионе с тематический парк Disneyland и специализированный детский телеканал

Глава Администрации президента Узбекистана Саида Мирзиёева сообщила о перспективах сотрудничества с компанией The Walt Disney, которые могут сделать страну первой в регионе с тематическим парком Disneyland и специализированным детским телеканалом международного уровня.

Информация опубликована в её официальном Telegram-канале.

Как отмечается, на встрече с вице-президентом The Walt Disney Company, семикратным лауреатом премии «Эмми» Хаймой Вашингтоном была обозначена стратегическая цель — превратить Ташкент в региональный хаб по производству детского контента.

Совместно с голливудскими специалистами планируется подготовка нового поколения аниматоров, режиссёров и сценаристов. Хайма Вашингтон проявил интерес к проводимым в Узбекистане реформам и выразил готовность поддержать предложенные инициативы.

Саида Мирзиёева также сообщила о заинтересованности узбекской стороны в открытии центральноазиатского представительства The Walt Disney Company в Узбекистане и запуске телеканала с полноценным детским контентом на узбекском языке.

Среди ключевых проектов названы создание креативного парка Cinema Park с льготными условиями для международных компаний, а также долгосрочная идея строительства тематического парка Disneyland, который может стать новым драйвером туризма и развития креативной экономики в Центральной Азии.