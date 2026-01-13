Президент Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района - ФОТО

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района.

Глава государства был проинформирован о социальных проектах, реализованных в селе.

Было отмечено, что это село расположено в одноименном административно-территориальном округе Агдеринского района, в предгорной местности. До оккупации население села занималось преимущественно виноградарством, животноводством, зерноводством и табаководством. Здесь функционировали школа, клуб, библиотека и медпункт. Село Ашагы Оратаг было освобождено от оккупации в результате антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана в 2023 году.

В селе имеются 308 частных домов. 148 из них непригодны для проживания, а 160 – частично пригодны. В настоящее время 100 домов после восстановительных работ готовы принять жителей. Еще 60 домов будут отремонтированы и восстановлены в течение года. Первоначально в село вернулась 31 семья – 119 человек.

Здесь был проведен ряд работ, связанных с социальной инфраструктурой. Так, восстановлены два трансформатора и газопровод, проложены новые линии электропередачи, газоснабжения и связи, введен в эксплуатацию водяной насос, очищены водохранилища общей вместимостью 560 кубометров, отремонтирована субартезианская скважина. Восстановлены внутрисельские дороги протяженностью около 7 км. Разбит парк для отдыха жителей, создана футбольная площадка.

Затем глава государства посетил переселившуюся в село семью Анара Рустамова, ознакомился с условиями, созданными в новом доме.