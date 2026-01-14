Ильхам Алиев утвердил «Концепцию культуры АР «Культура Азербайджана – 2040»

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об утверждении «Концепции культуры АР «Культура Азербайджана – 2040».

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Министерству культуры страны поручено: осуществлять координацию мер, предусмотренных в Концепции; раз в год информировать Президента о состоянии реализации мер, предусмотренных в Концепции.

Мониторинг и оценка исполнения мер, предусмотренных в Концепции поручено осуществлять Центру анализа экономических реформ и коммуникации на основании заказа Министерства культуры АР.