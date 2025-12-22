Ильхам Алиев отмечает растущую роль Азербайджана в процессах устойчивого градостроительства

Азербайджан признан надежным партнером в решении глобальных вызовов, связанных с изменением климата и градостроительством, формировании инновационных подходов.

Об этом говорится в Распоряжении Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2026 года в Азербайджанской Республике «Годом градостроительства и архитектуры»

«Совместные инициативы с Программой ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и проводимые национальные градостроительные форумы с участием архитекторов являются успешными примерами взаимодействия Азербайджана с международными партнерами. Решение о проведении Тринадцатой сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13) в 2026 году в городе Баку демонстрирует растущую роль Азербайджана в процессах устойчивого градостроительства», - отмечается в документе.

«В стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики в качестве приоритетных направлений архитектурной и градостроительной деятельности и сегодня определены и закреплены обеспечение сбалансированного развития столицы и регионов, стимулирование устойчивого заселения, соответствие Целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций», - подчеркивается в Распоряжении главы государства.