Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Чылдыран Агдеринского района - ФОТО

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в селе Чылдыран Агдеринского района.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства был проинформирован о работе, выполненной в селе.

Чылдыран расположен в одноименном административно-территориальном округе Агдеринского района, у подножия горы. До оккупации основным занятием местного населения было животноводство и растениеводство. В селе функционировали школа, дом культуры, библиотека и медпункт. Территория села богата историческими памятниками. Здесь расположены архитектурные памятники – Албанский храм XII века и Красный храм XIII века. Село было освобождено от оккупации в результате антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами Азербайджана в сентябре 2023 года.

В селе насчитывается 177 частных домов, из которых 69 непригодны для использования, а 108 – пригодны частично. К заселению уже готовы 28 домов. В этом году планируется восстановить еще 30 домов. На первоначальном этапе в село вернулись 13 семей (48 человек).

В селе Чылдыран восстановлены два трансформатора, электрические и газовые линии, проложены новые линии электропередачи, газоснабжения и связи. Кроме того, введен в эксплуатацию водяной насос, очищены водохранилища общей вместимостью 190 кубометров, отремонтирован субартезианский колодец, восстановлено 8,4 километра внутрисельских дорог, разбит парк.

Затем Президент Ильхам Алиев посетил переехавшую в село семью Верди Абдуллаева.