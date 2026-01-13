Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом города Агдере - ФОТО

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с генеральным планом города Агдере.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев проинформировал главу государства о генеральном плане Агдере.

Было отмечено, что согласно генеральному плану, территория заселения города будет доведена с 444 до 522 гектаров. Прогнозируется, что численность населения города на 20-летний перспективный период составит 14 тысяч человек. Концептуальная схема генерального плана включает центр города, индивидуальные жилые участки, а также жилые участки с низкой плотностью населения, многофункциональные и общественно-деловые зоны. Кроме того, в городе планируется создание террасного парка, бульвара вокруг реки, агротуристических, промышленных и логистических зон. Наряду с генеральным планом, также разработаны детальные решения по территории города Агдере, которая будет реконструирована на первом этапе. Планируется, что площадь жилого фонда города составит 420 тысяч квадратных метров. Кроме того, намечено строительство больницы на 80 коек, пяти школ на 2 520 ученических мест, пяти детских садов на 840 мест и профессионального училища. На первом этапе предусматривается развитие центра города площадью 104 гектара. К 2030 году в городе можно будет разместить 3 590 человек. Длина дорог и улиц здесь составит 46,8 км, а протяженность велосипедных дорожек – 10 км. В рамках проекта также разработаны архитектурные решения для общественных и жилых зданий.

Ознакомившись с генеральным планом, глава государства дал соответствующие поручения и указания.

Х Х Х

В городе Агдере также были сданы в пользование жилые здания для военнослужащих Министерства обороны.

Было сообщено, что в Агдере в трех зданиях для военнослужащих Министерства обороны проведены ремонтно-восстановительные работы. Из 72 квартир в четырех- и пятиэтажных зданиях восемь – однокомнатные, 36 – двухкомнатные, 24 – трехкомнатные, а 4 – четырехкомнатные. Здесь созданы все условия для проживания военнослужащих и членов их семей, эффективной организации их досуга. Квартиры обеспечены водой, газом, электричеством, интернетом, оснащены комплектами мебели. Вокруг зданий проведены масштабные работы по благоустройству, созданы озеленительные полосы, уголки для отдыха жителей.

Отметим, что сегодня Азербайджанское государство проводит последовательную работу по улучшению социально-бытовых условий личного состава Национальной армии. В последние годы, в соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева, реализованы важные проекты по обеспечению военнослужащих жильем. Все это является наглядным примером огромной заботы, которую победоносный Верховный главнокомандующий проявляет о личном составе победоносной Армии.