 Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом города Агдере - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Xроника

Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом города Агдере - ФОТО

First News Media18:56 - Сегодня
Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом города Агдере - ФОТО

13 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев ознакомился с генеральным планом города Агдере.

Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев проинформировал главу государства о генеральном плане Агдере.

Было отмечено, что согласно генеральному плану, территория заселения города будет доведена с 444 до 522 гектаров. Прогнозируется, что численность населения города на 20-летний перспективный период составит 14 тысяч человек. Концептуальная схема генерального плана включает центр города, индивидуальные жилые участки, а также жилые участки с низкой плотностью населения, многофункциональные и общественно-деловые зоны. Кроме того, в городе планируется создание террасного парка, бульвара вокруг реки, агротуристических, промышленных и логистических зон. Наряду с генеральным планом, также разработаны детальные решения по территории города Агдере, которая будет реконструирована на первом этапе. Планируется, что площадь жилого фонда города составит 420 тысяч квадратных метров. Кроме того, намечено строительство больницы на 80 коек, пяти школ на 2 520 ученических мест, пяти детских садов на 840 мест и профессионального училища. На первом этапе предусматривается развитие центра города площадью 104 гектара. К 2030 году в городе можно будет разместить 3 590 человек. Длина дорог и улиц здесь составит 46,8 км, а протяженность велосипедных дорожек – 10 км. В рамках проекта также разработаны архитектурные решения для общественных и жилых зданий.

Ознакомившись с генеральным планом, глава государства дал соответствующие поручения и указания.

Х Х Х

В городе Агдере также были сданы в пользование жилые здания для военнослужащих Министерства обороны.

Было сообщено, что в Агдере в трех зданиях для военнослужащих Министерства обороны проведены ремонтно-восстановительные работы. Из 72 квартир в четырех- и пятиэтажных зданиях восемь – однокомнатные, 36 – двухкомнатные, 24 – трехкомнатные, а 4 – четырехкомнатные. Здесь созданы все условия для проживания военнослужащих и членов их семей, эффективной организации их досуга. Квартиры обеспечены водой, газом, электричеством, интернетом, оснащены комплектами мебели. Вокруг зданий проведены масштабные работы по благоустройству, созданы озеленительные полосы, уголки для отдыха жителей.

Отметим, что сегодня Азербайджанское государство проводит последовательную работу по улучшению социально-бытовых условий личного состава Национальной армии. В последние годы, в соответствии с поручениями и указаниями Президента Ильхама Алиева, реализованы важные проекты по обеспечению военнослужащих жильем. Все это является наглядным примером огромной заботы, которую победоносный Верховный главнокомандующий проявляет о личном составе победоносной Армии.

Поделиться:
353

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

В мире

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

Политика

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

Общество

Продлен срок ареста Аднана Ахмедзаде

Xроника

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом города Агдере - ФОТО

Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар

Президент ознакомился с деятельностью горноперерабатывающего комплекса «Демирли» - ФОТО

Выбор редактора

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

ИИ, репутационные скандалы и консалтинг без консультантов: выживут ли McKinsey, BCG и Ко в новую эпоху?

Правда о возгорании электромобилей в Баку… и не только: страх, статистика и реальность - ФОТО - ВИДЕО

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

Новости для вас

Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар

Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

Ильхам Алиев принял участие в открытии после реконструкции Тертерского электромеханического завода - ФОТО

Утверждена госпрограмма развития водоснабжения и канализации Баку на 2026–2035 гг.

Последние новости

Минэнерго США повысило прогноз цены на нефть марки Brent до $55,87

Сегодня, 21:40

Грустная лошадка стала новогодним хитом в Китае

Сегодня, 21:22

Ильхам Алиев заложил фундамент Центра специальных операций в Агдеринском районе

Сегодня, 21:00

Октай Кайнарджа отпущен под домашний арест - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 20:40

Трамп призывает иранских протестующих захватить государственные учреждения

Сегодня, 20:20

Джейхун Байрамов обсудил со своим коллегой последние события в Венесуэле

Сегодня, 20:00

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

Сегодня, 19:58

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента

Сегодня, 19:45

Наргизханум Биландерли назначена новым заместителем председателя Правления АBB

Сегодня, 19:30

Видеокадры Резы Пехлеви с женой вызвали насмешки в сети - ВИДЕО

Сегодня, 19:16

Ильхам Алиев: Будущее развитие Агдере будет очень ярким

Сегодня, 19:08

Президент: За последние 80 лет не было второй такой страны, которая одержала бы столь полную и абсолютную победу, как Азербайджан

Сегодня, 19:07

Ильхам Алиев ознакомился с Генеральным планом города Агдере - ФОТО

Сегодня, 18:56

Президент: Мы навечно сохраним в наших сердцах светлую память о наших шехидах

Сегодня, 18:52

Президент: С каждым месяцем число граждан, возвращающихся в Карабах, растет

Сегодня, 18:51

Продлен срок ареста Аднана Ахмедзаде

Сегодня, 18:45

Ильхам Алиев: Уверен, что войны больше не будет

Сегодня, 18:30

Баку и Рим укрепляют стратегическое партнерство - ФОТО

Сегодня, 18:15

Azercell представляет подписку «Premium» для сервиса «SMSRadar»

Сегодня, 18:01

Ильхам Алиев встретился в селе Ашагы Оратаг Агдеринского района с жителями сел Ашагы Оратаг, Чылдыран, Хейвалы и Чапар

Сегодня, 17:54
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43