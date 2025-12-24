 Найден черный ящик разбившегося в Анкаре самолета с ливийской делегацией на борту | 1news.az | Новости
В мире

Найден черный ящик разбившегося в Анкаре самолета с ливийской делегацией на борту

First News Media11:35 - Сегодня
Найден черный ящик разбившегося в Анкаре самолета с ливийской делегацией на борту

Обнаружен черный ящик самолета с ливийской делегацией, вылетевшего из Анкары и разбившегося в районе селения Кесиккавак района Хаймана.

Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая.

Министр отметил, что зона с обломками самолета составляет 3 квадратных километра.

«Самолет, на борту которого находились 8 человек - 5 членов ливийской делегации и 3 члена экипажа - сообщил о технической неисправности. После этого связь с самолетом была потеряна. Наши подразделения были незамедлительно направлены в район происшествия, были начаты поисково-спасательные работы.

В ходе поисков, начавшихся в 22:00, были обнаружены обломки самолета.

После обнаружения обломков Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) создало мобильный координационный центр для управления местом происшествия и межведомственного взаимодействия. С этого этапа судебные и криминалистические процедуры продолжаются под руководством жандармерии.

В общей сложности в работах задействованы 408 специалистов, 103 наземных и 7 воздушных транспортных средств, с помощью беспилотных летательных аппаратов ведется получение изображений. Все воздушные и наземные силы продолжают работу через мобильный координационный центр.

Площадь зоны обломков составляет 3 квадратных километра. В зоне крушения в 02:45 была найдена аудиозапись с самолета, а в 03:20 - черный ящик. Изучение данных уже началось», - сказал министр.

По его словам, из Ливии прибыла делегация из 20 специалистов, которая будет участвовать в расследовании. Проводится судебно-медицинское обследование тел погибших.

Источник: Sözçü

