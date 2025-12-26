В США украли партию живых лобстеров на 400 тысяч долларов

В США была похищена партия живых лобстеров стоимостью 400 тысяч долларов.

Они предназначались для супермаркетов Costco в американском штате Иллинойс, передает телеканал Fox News.

Как уточняют логисты, партию морских ракообразных украли еще до момента конечной доставки. Предполагается, что на преступление могла пойти организованная группа, которая занимается хищением дорогостоящих товаров, о чем рассказал глава компании Rexing Companies Дилан Рексинг.

По словам руководителя фирмы, подобные преступления являются огромной проблемой для Америки и напрямую влияют на бизнес, что провоцирует рост цен для обычных потребителей. Ежегодные потери от краж грузов на территории США варьируются на уровне от 15 до 35 миллиардов долларов.

За расследование инцидента уже взялись сотрудники ФБР.

Источник: Lenta.ru