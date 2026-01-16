Азербайджан начал поставки газа в Австрию и Германию

Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR приступила к реализации очередного важного этапа в экспорте азербайджанского газа: по Трансадриатическому газопроводу (TAP) – европейскому сегменту Южного газового коридора – на рынки Южной и Центральной Европы осуществлены поставки значительного объема газа.

Как сообщили в SOCAR, начиная с января 2026 года азербайджанский газ наряду с другими странами поставляется также покупателям из Австрии и Германии.

Транспортировка «голубого топлива» в Австрию и Германию через Италию расширяет географию поставок азербайджанского газа в Европу. Таким образом, число стран, закупающих азербайджанский газ, достигло 16.

В соответствии с газовой стратегией, разработанной под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, SOCAR постоянно расширяет свою деятельность по газовому маркетингу в Европе и на Ближнем Востоке, увеличивает портфель сотрудничества с покупателями из различных стран и еще больше укрепляет позиции Азербайджана как надежного поставщика энергии.