В Гяндже при ремонте канализационной линии произошёл взрыв: есть пострадавшие - ФОТО

В Гяндже во время ремонта канализационной линии произошёл взрыв.

Как сообщает АПА, при проведении сварочных работ на канализационном колодце искры от сварки попали в канализационную трубу, и произошёл взрыв. В результате А. Заманов (1984 г.р.), А. Пашаев (1968 г.р.) и ещё один человек получили травмы. Пострадавшие госпитализированы.

На место происшествия были привлечены сотрудники соответствующих учреждений.

По факту проводится расследование.