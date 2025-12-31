В Турции ожидаются сильные снегопады
Главное управление метеорологии Турции распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются сегодня в ряде провинций страны.
В частности, в северных высокогорных районах прогнозируется интенсивный снегопад. Сильные осадки ожидаются в Хатае, Османийе, Адане, Карамане, Конье.
После вечерних часов осадки, по прогнозам, распространятся и на прибрежные районы, где также возможен сильный снег.
В связи с погодными условиями в школах ряда провинций приостановлены занятия.
Метеорологи призывают граждан быть осторожными из-за возможных перебоев в транспортном сообщении и неблагоприятных погодных условий.
Источник: TRT Haber
332