В Турции ожидаются сильные снегопады

Главное управление метеорологии Турции распространило предупреждение о неблагоприятных погодных условиях, которые ожидаются сегодня в ряде провинций страны.

В частности, в северных высокогорных районах прогнозируется интенсивный снегопад. Сильные осадки ожидаются в Хатае, Османийе, Адане, Карамане, Конье.

После вечерних часов осадки, по прогнозам, распространятся и на прибрежные районы, где также возможен сильный снег.

В связи с погодными условиями в школах ряда провинций приостановлены занятия.

Метеорологи призывают граждан быть осторожными из-за возможных перебоев в транспортном сообщении и неблагоприятных погодных условий.

