Азербайджан за 5 лет экспортировал по TAP более 54 млрд кубометров газа - Министр - ФОТО
Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов поделился публикацией в связи с 5-летием начала экспорта азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).
«Пять лет прошло с момента начала экспорта азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP. За этот период по TAP в Европу было транспортировано более 54 млрд кубометров газа», - написал министр в своем аккаунте в соцсети X.
Он отметил также, что в текущем году, согласно оперативным данным, в рамках краткосрочных и долгосрочных контрактов в Европу экспортировано 12,8 млрд кубометров газа.
Напомним, что Азербайджан в настоящее время экспортирует природный газ в 14 стран мира.
Five years have passed since Azerbaijan began exporting gas to Europe via #TAP. During this period, more than 54 bcm of #gas has been supplied to #Europe via TAP. This year, according to operative data, 12.8 bcm of gas has been #exported to Europe under short- and long-term… pic.twitter.com/jjTWd5x5vo — Parviz Shahbazov (@ParvizShahbazov) December 31, 2025