Азербайджан за 5 лет экспортировал по TAP более 54 млрд кубометров газа - Министр - ФОТО

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов поделился публикацией в связи с 5-летием начала экспорта азербайджанского газа в Европу по Трансадриатическому газопроводу (TAP).

«Пять лет прошло с момента начала экспорта азербайджанского газа в Европу по газопроводу TAP. За этот период по TAP в Европу было транспортировано более 54 млрд кубометров газа», - написал министр в своем аккаунте в соцсети X.

Он отметил также, что в текущем году, согласно оперативным данным, в рамках краткосрочных и долгосрочных контрактов в Европу экспортировано 12,8 млрд кубометров газа.

Напомним, что Азербайджан в настоящее время экспортирует природный газ в 14 стран мира.