США обнародовали прогноз добычи нефти в Азербайджане на 2027 год

Управление энергетической информации (EIA) при Министерстве энергетики США обнародовало прогноз среднесуточной добычи нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане на 2027 год.

Как сообщает АПА со ссылкой на ежемесячный отчёт EIA, в 2027 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в стране составит 540 тыс. баррелей.

Согласно отчёту, в 2025 году данный показатель в Азербайджане составил 570 тыс. баррелей (в соответствии с прогнозом).

По оценке EIA, в 2026 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в стране составит 540 тыс. баррелей (прогноз не изменён).

В отчёте также отмечается, что в 2024 году среднесуточная добыча нефти и других жидких углеводородов в Азербайджане составляла 600 тыс. баррелей.