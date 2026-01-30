Боль ради лайков: как в Азербайджане превращают чужую уязвимость в контент

В Азербайджане разгорелся резонансный и тревожный скандал, который вновь обнажил одну из самых болезненных проблем современной медиасреды, а именно - эксплуатацию человеческих судеб под видом «социального контента», «помощи» и «просветительской миссии».

Речь идет о задержании Джейхуна Салманова, руководителя так называемого реабилитационного центра «Qurtuluş», в отношении которого возбуждены уголовные дела по статьям 127 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью), 133 (истязание), 144 (похищение человека) и 145 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса.

Уже сама формулировка предъявленных обвинений говорит о серьезности происходящего. Особенно привлекают внимание статьи об истязании и умышленном причинении менее тяжкого вреда здоровью. Это становится еще более пугающей ситуацией, когда за фасадом «благих намерений» может скрываться куда более мрачная реальность, масштабы и последствия которой мы, возможно, еще не осознаем полностью.

По словам самого Джейхуна Салманова, в его центре практиковалась схема, при которой пациенты с наркотической зависимостью соглашались участвовать в видеосъемках для социальных сетей в обмен на бесплатное лечение. Контент, как утверждалось, должен был демонстрировать «путь выздоровления» и «результат реабилитации». При этом никаких письменных разрешений на съемку и распространение видео он не получал, ограничиваясь устным согласием пациентов. Из примерно 90 человек, проходивших через центр, в съемках участвовали около 10.

Стоит отметить, что даже в отрыве от полной картины эта практика вызывает серьезные правовые и этические вопросы. В первую очередь речь идет о людях, находящихся в уязвимом состоянии, с нарушенной психикой, под воздействием зависимости, зачастую без какой-либо поддержки, ресурсов и альтернатив. В таком случае, насколько вообще допустимо опираться на «устное согласие» человека, чей разум затуманен болезнью? Насколько такое согласие может считаться осознанным и добровольным, не переходя границ прямой эксплуатации?

Ситуация перешла в открытую фазу после истории с Насими Набизаде, журналистом и телеведущим, который также находился в этом реабилитационном центре. По версии Джейхуна Салманова, Насими якобы «сбежал». Формулировка была выбрана неслучайно, ведь она моментально создает ассоциации с изоляцией, контролем и лишением свободы.

Однако сам Насими Набизаде публично опроверг эту версию. Он заявил, что «просто ушел» самостоятельно, поскольку проект и условия реабилитации не оправдали его ожиданий. Более того, этим заявлением он фактически подтвердил те самые условия, на которых строилось пребывание пациентов в центре.

На этом фоне особенно показательной выглядит риторика самого Джейхуна Салманова. Его публичные высказывания демонстрируют не просто отсутствие эмпатии, но и откровенное высокомерие по отношению к пациентам.

Когда редакция 1news.az уточнила, брали ли разрешения у Насими Набизаде на съемку, то получила вполне красноречивый ответ:

«Мы должны были просить разрешения у Насими? Пусть он у меня просит разрешения». Буквально квинтэссенция отношения, при котором человек, оказавшийся в зависимости, воспринимается не как личность с правами, а как объект, как инструмент, как благодарный должник.

Иронично, при этом сам Салманов неоднократно подчеркивал, что состояние Насими и других пациентов в начале лечения было, по его словам, «похоже на труп». Возникает закономерный вопрос, ведь если человек находится в столь тяжелом состоянии, если он фактически лишен ясности мышления, то на каком основании его устное согласие вообще может рассматриваться как юридически и морально значимое. И если это согласие становится условием получения помощи…разве это не прямая форма принуждения?

Отдельного внимания заслуживает история с видеороликом, опубликованным после ухода Насими Набизаде. Снятое с провокационным посылом «Мы потеряли Насими» (!) было подано таким образом, что у многих зрителей сложилось впечатление, будто речь идет о смерти пациента. На протяжении почти минуты автор намеренно использует расплывчатые формулировки, играя на страхе и тревоге аудитории. В условиях, когда судьба зависимых людей и так сопряжена с рисками, подобная подача выглядит не иначе как попытка хайпа на человеческой драме. И это в очередной раз показывает каковы были истинные цели и отношение к пациентам.

Публичное перечисление «заслуг» и расходов на Насими, намеренное озвучивание купленной машины, свадьбы, врачей, конкретные суммы. Все это отмечается в контексте обвинений в адрес Насими, словно материальная помощь дает право контролировать человека, определять его решения и публично выставлять счет. Но о чем вообще идет речь - о лечении или о демонстративной благотворительности, превращенной в инструмент давления?

Позднее Джейхун Салманов начал противоречить собственным заявлениям, дискредитируя слова Насими Набизаде тем, что тот якобы находился «во вспышке зависимости» и не мог здраво мыслить. Однако этот аргумент лишь усугубляет ситуацию, ведь если человек действительно был не способен мыслить адекватно, то на каком основании он вообще участвовал в съемках, давал согласие и принимал решения, влияющие на его репутацию и безопасность.

Дополнительный удар по репутации центра нанесли анонимные свидетельства бывшего пациента, заявлявших о физическом насилии внутри учреждения. Даже без вынесенных судебных решений подобные заявления требуют самого серьезного отношения и проверки. Они вписываются в общую картину непрозрачности, отсутствия контроля и полной беззащитности людей, оказавшихся внутри подобных структур.

Ранее специалисты, у которых редакция 1news.az брала комментарии, уже выражали недоверие к подобным «реабилитационным центрам». Неясно, на каком основании они работают, кто дает разрешение, какие специалисты там задействованы и существуют ли вообще лицензии и медицинские протоколы. Во многих случаях никакой реабилитации в профессиональном смысле не происходит, есть лишь изоляция, давление и сомнительные методы воздействия.

Кроме этого, стоит отметить, что сам Джейхун Салманов также публично заявлял, что в центр обращались люди из малоимущих семей, и подчеркивал, что бесплатно помощь оказывается только в случае участия в съемках, в противном случае ее нет. Так, это заявление фактически подтверждает ключевую проблему, помощь ставится в зависимость от согласия стать контентом. Буквально использование беспомощного больного человека в своих целях.

Важно подчеркнуть, что подобные ситуации в Азербайджане не единичны. Всего несколько месяцев назад общество всколыхнул скандал вокруг блогера Наиля Кемерли, опубликовавшего видео с 13-летней девочкой, якобы оставшейся без дома. В ролике в открытую раскрывались ее личные данные, подробности насилия, принуждения к браку, употребления алкоголя и наркотиков. Вместо обращения к профильным службам и обеспечения безопасности ребенка, блогер ведет ее в салон красоты, делает акцент на внешности, читает комментарии о «красоте» и «взрослости», обсуждает, что ее «хотят взять в жены».

Ко всему этому существуют салоны красоты, которые «подлавливают» уборщиц и малоимущих женщин для показательных преображений. Использование детей для продвижения бизнеса в TikTok, когда девочки 9–10 лет, танцуют на камеру в макияже и с мимикой, явно не соответствующей возрасту, становятся моделями для салонов и магазинов одежды.

Все эти случаи объединяет одно. Стирание границ допустимого, отсутствие этики и убежденность в том, что если контент вызывает эмоции и собирает просмотры, то он оправдан.

Общественность должна продолжать выражать недовольство, медиа поднимать острые вопросы, а соответствующие государственные структуры реагировать. Это необходимый и важный процесс.

Каждый, кто использует чужую уязвимость как инструмент самореализации или продвижения, должен столкнуться с последствиями - юридическими, профессиональными, репутационными. А каждый, кто потребляет такой контент, должен задать себе неудобный, но честный вопрос. Почему я продолжаю это поддерживать? Потому что ответственность в подобных историях лежит не только на тех, кто снимает и публикует. Она лежит и на обществе, которое либо устанавливает границы допустимого, либо молчаливо позволяет их стирать.

И если мы действительно хотим говорить о помощи, реабилитации и защите, то начинать нужно с простого и принципиального. Человеческая беспомощность, боль и незащищенность не является контентом, способом нажиться, став мессией. И любое общество, которое забывает об этом, рано или поздно сталкивается с последствиями этого забвения.

Джамиля Суджадинова

