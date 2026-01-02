Во Франции в новогоднюю ночь сожгли 1173 автомобиля

Во Франции число сожженных в новогоднюю ночь автомобилей достигло 1173, говоритсяв сообщении МВД страны.

«Наблюдается увеличение числа сожженных автомобилей: сгорело 1173 автомобиля, а в прошлом году - 984», - говорится в публикации на сайте МВД Франции.

В департаменте Нижний Рейн, где расположен город Страсбург — известный как «столица Рождества», зафиксировано наибольшее количество актов вандализма: там сгорело 117 автомобилей. В департаменте Рона, с административным центром в Лионе, сгорели 82 машины. Далее следуют департаменты Жиронда на западе страны и Валь-д'Уаз в пригороде Парижа, где уничтожено по 36 автомобилей. В департаменте Нор зарегистрировано 32 случая поджога авто.

Источник: Газета.ру