Ильхам Алиев поздравил президента Гамбии

Президент Ильхам Алиев направил письмо Президенту Республики Гамбия Адаму Барроу.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника – Дня независимости Республики Гамбия.

Мы придаем большое значение развитию построенных на здоровом фундаменте отношений между Азербайджаном и Гамбией. Хотел бы особо отметить эффективное сотрудничество наших стран в рамках ООН, Организации исламского сотрудничества, Движения неприсоединения и других международных институтов и платформ.

Верю, что мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути укрепления наших дружественных связей, расширения сотрудничества как в двустороннем, так и в многостороннем порядке.

Пользуясь этой приятной возможностью, также передаю искренние поздравления по случаю начала священного месяца Рамазан, желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Гамбии – постоянного благополучия и процветания».