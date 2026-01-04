 Великобритания выпустит монету в честь 100-летия Гран-при «Формула-1» | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Спорт

Великобритания выпустит монету в честь 100-летия Гран-при «Формула-1»

First News Media16:38 - Сегодня
Великобритания выпустит монету в честь 100-летия Гран-при «Формула-1»

Британский монетный двор выпустит монету, посвященную 100-летию проведения в стране Гран-при Великобритании, который с 1950 года является этапом чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Об этом сообщает пресс-служба двора.

Монета будет иметь номинал 50 пенсов. На ней будут изображены болид 1926 года и современный болид.

Гран-при Великобритании проводится с 1926 года, впервые он состоялся на трассе "Бруклэндс". С 1987 года соревнования проходят на трассе "Сильверстоун".

Поделиться:
335

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ФОТО

Экономика

Азербайджан и Турция подписали новое соглашение о поставках газа

Общество

Какой будет погода в первый рабочий день после праздников? - ПРОГНОЗ

В мире

Родригес официально стала и.о. президента Венесуэлы

Спорт

Великобритания выпустит монету в честь 100-летия Гран-при «Формула-1»

Определилмся новый главный тренер ФК «Араз-Нахчыван»

Армянский лыжник заклеил надпись «Азербайджан» и был оштрафован - ФОТО

Серхио Рамос может стать президентом «Севильи»

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Великобритания выпустит монету в честь 100-летия Гран-при «Формула-1»

Каким нам запомнится спортивный 2025-ый год?

Серхио Рамос может стать президентом «Севильи»

Всемирная федерация карате рассказала о Рафаэле Агаеве: 8 фактов о легенде мирового карате - ФОТО

Последние новости

Президент Ильхам Алиев принял делегацию США - ФОТО

Сегодня, 19:07

Замминистра раскрыл детали первых политконсультаций между МИД Азербайджана и Таиланда

Сегодня, 18:50

В Баку задержаны подозреваемые в краже 17 мобильных телефонов

Сегодня, 18:35

Полиция оказывает помощь водителям, застрявшим на Агсуинском перевале - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:24

В Иране задержали членов диверсионной группировки, планировавшей нападения на гособъекты

Сегодня, 18:05

На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 17:42

Нетаньяху: «На встрече с Трампом мы обсудили Иран»

Сегодня, 17:40

Первый «вторник» до Новруза в этом году приходится на 24 февраля

Сегодня, 17:30

Полиция задержала таксиста за ложное сообщение о разбойном нападении

Сегодня, 17:23

Опубликован прогноз на завтра для метеочувствительных людей

Сегодня, 17:11

Леонардо Ди Каприо не смог прибыть на гала-концерт из-за операции США в Венесуэле

Сегодня, 17:05

Страны ОПЕК+ сохранили на февраль и март квоты на уровне декабря 2025 года - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 16:55

Французский генерал: «Война завтрашнего дня будет автоматизированной на море, на суше и на очень больших высотах»

Сегодня, 16:50

Великобритания выпустит монету в честь 100-летия Гран-при «Формула-1»

Сегодня, 16:38

В Сумгайыте произошло цепное ДТП - ФОТО

Сегодня, 16:00

В прошлом году 321 соискатель не смог получить научную степень

Сегодня, 15:54

Азербайджан и Турция подписали новое соглашение о поставках газа

Сегодня, 15:20

Распродан весь запас спортивного костюма, в котором был задержан Мадуро - ФОТО

Сегодня, 15:11

Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с Азербайджаном

Сегодня, 14:58

Аномальные морозы в Турции: столбики термометров опустились до минус 36

Сегодня, 14:37
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43