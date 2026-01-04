Великобритания выпустит монету в честь 100-летия Гран-при «Формула-1»

Британский монетный двор выпустит монету, посвященную 100-летию проведения в стране Гран-при Великобритании, который с 1950 года является этапом чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Об этом сообщает пресс-служба двора.

Монета будет иметь номинал 50 пенсов. На ней будут изображены болид 1926 года и современный болид.

Гран-при Великобритании проводится с 1926 года, впервые он состоялся на трассе "Бруклэндс". С 1987 года соревнования проходят на трассе "Сильверстоун".