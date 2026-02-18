Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева поздравили народного поэта Наримана Гасанзаде с юбилеем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравили Народного поэта Наримана Гасанзаде с 95-летием.

Текст поздравительного письма опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Оставаясь верным многовековым блестящим традициям национальной литературы, Вы являетесь мастером слова, который своим самобытным стилем и почерком внес ценный вклад в сокровищницу поэтической мысли нашего народа. С первых шагов в мире поэзии в 50-х годах прошлого века Вы привнесли новое дыхание в нашу литературу и завоевали особую симпатию широкой читательской аудитории», - говорится в послании.

В нем отмечается, что произведения Наримана Гасанзаде, идеологическую основу которых составляют любовь к Родине, чувства национальной свободы, приверженность традиционным ценностям и призыв к духовной высоте, всегда удерживали его на передовых позициях литературного процесса.

«В Ваших стихотворениях, отличающихся нежностью и искренностью, чистотой языка, плавностью и естественностью, нашли свое полное художественное выражение чувства и мысли наших современников. В своих поэмах и стихотворных пьесах, являющихся отражением народной памяти в поэзии, Вы в свете исторических истин, в духе глубокого патриотизма и национальной государственности оживили судьбоносные события и великих личностей далекого и близкого прошлого. Эти произведения, воспевающие стойкость и героизм азербайджанского народа, были успешно поставлены на театральных сценах.

Ваша плодотворная деятельность как ученого, педагога и общественного деятеля в единстве с Вашей литературной личностью является ярким примером достойного служения Родине и народу.

Верим, что Ваше творчество, прививающее верность национальной идеологии и духовную чистоту, и впредь будет играть важную роль в формировании национального самосознания молодого поколения», - говорится в письме.