Трамп: решение Мадуро сдаться было верным

Президент США Дональд Трамп считает верным решение венесуэльского лидера Николаса Мадуро сдаться добровольно, поскольку бойцы американского спецназа в ходе операции действовали «крайне жестоко».

Об этом он заявил журналистам на борту своего самолета, передает ТАСС.

«Мадуро сразу сдался, он поднял руки и сдался. И он поступил правильно», — сказал глава Белого дома.

По словам Трампа, спецназ действовал крайне эффективно и жестоко. При этом он не стал рассказывать больше подробностей.