 Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной земле, поэтому мы должны быть сильными | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной земле, поэтому мы должны быть сильными

First News Media23:01 - Сегодня
Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной земле, поэтому мы должны быть сильными

К сожалению, нормы международного права не работают. Азербайджан стал одной из первых жертв неэффективности международного права.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

Заявив, что четыре резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода войск Армении с территории Азербайджана, оставались на бумаге в течение 27 лет, глава государства подчеркнул, что они остались бы на бумаге навсегда, если бы мы не освободили наши земли силой.

Напомнив, что за пять лет, прошедших со времени Второй Карабахской войны, весь мир, международное сообщество, включая ведущие страны и международные институты, приняли новую реальность, Президент Азербайджана отметил: «Мы живем не в том мире, который существует на бумаге – в Уставе ООН, а на реальной земле. Поэтому мы должны быть сильными, и именно это мы и пытаемся делать. И я рекомендую каждому государству делать то же самое».

Поделиться:
200

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний мир устроен так: кто силён - тот и прав - ВИДЕО

Политика

Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной ...

В мире

Совбез ООН проводит экстренное заседание по Венесуэле

Политика

Лейла Алиева встретилась с первой леди Омана в Маскате - ФОТО

Политика

Президент: Мы не можем изменить исторический архитектурный ансамбль Баку

Президент: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии

Президент: Мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то

Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной земле, поэтому мы должны быть сильными

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Баку выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана

ASCO: инцидент с танкером «Кяльбаджар» в Стамбуле устранён без последствий - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Ильхам Алиев и ряд других глав государств получили новогодние поздравления от Путина

Милли Меджлис принял в окончательном чтении запрет на электронные сигареты

Последние новости

Вице-президент Венесуэлы принесла присягу в качестве временного президента

Сегодня, 23:30

Президент: Мы не можем изменить исторический архитектурный ансамбль Баку

Сегодня, 23:26

Президент: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии

Сегодня, 23:25

Президент: Мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то

Сегодня, 23:24

Сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Сегодня, 23:10

Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной земле, поэтому мы должны быть сильными

Сегодня, 23:01

Президент: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

Сегодня, 23:00

Президент: Семь частных компаний уже начали производство продукции военного назначения

Сегодня, 22:59

Президент: Многие хотели бы повторить наш успех, но никому это не удалось

Сегодня, 22:58

Ильхам Алиев: Мы активно занимаемся армейским строительством уже пять лет

Сегодня, 22:57

Эрдоган: Мадуро и в целом венесуэльский народ неоднократно подтверждали, что являются друзьями Турции

Сегодня, 22:48

Президент: Армения получит доступ к железным дорогам Ирана через Нахчыван, к железным дорогам России через Азербайджан

Сегодня, 22:30

Ильхам Алиев: Наша главная задача – связать освобожденные регионы

Сегодня, 22:29

Президент Азербайджана: Вся наша политика как социально направленная, так и ориентированная на инвестиции

Сегодня, 22:27

Мадуро и его жена в суде США не признали вину по делу о хранении наркотиков и оружия

Сегодня, 22:20

Президент: Увеличив наши золотые резервы, Государственный нефтяной фонд заработал более 10 миллиардов долларов США

Сегодня, 21:57

Ильхам Алиев: Одна из целей Азербайджана – стать региональным центром искусственного интеллекта

Сегодня, 21:56

Президент: Мы работаем над созданием совместных предприятий с Китаем, и работа в этой сфере уже началась

Сегодня, 21:55

Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом, есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество

Сегодня, 21:33

Президент Ильхам Алиев: Единственной надежной страной, которая может географически связать Центральную Азию с Западом, является Азербайджан

Сегодня, 21:32
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43