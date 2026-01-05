Вице-президент Венесуэлы принесла присягу в качестве временного президента

Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента Венесуэлы, принесла присягу в качестве временного главы государства, передает CNN.

Церемония состоялась в Национальной ассамблее Венесуэлы, ее провел спикер парламента, брат временного президента Хорхе Родригес

В должность Родригес вступила после задержания Николаса Мадуро в Каракасе в ходе военной операции США. Впоследствии Мадуро вместе с женой Силией Флорес вывезли из страны, 5 января они предстали перед судом в Нью-Йорке по обвинению в «наркотерроризме»