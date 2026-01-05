 Президент: Семь частных компаний уже начали производство продукции военного назначения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
Политика

Президент: Семь частных компаний уже начали производство продукции военного назначения

22:59 - Сегодня
Президент: Семь частных компаний уже начали производство продукции военного назначения

Когда 20 лет назад моим Распоряжением было создано Министерство оборонной промышленности, в то время мы оценивали эту отрасль, как отрасль, находящуюся в государственной монополии.

Однако с годами, особенно с учетом международного опыта, мы увидели, что во многих странах ведущую роль играют частные компании. К тому же, привлекая к этой работе частные компании, мы сможем снизить нагрузку на государство, в том числе финансовую. Поэтому в последние два года наравне с государственными компаниями были предоставлены возможности и частным компаниям.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«На сегодняшний день лицензии выданы 15 компаниям. Конечно, это сектор, требующий лицензий. Семь частных компаний уже начали производство продукции военного назначения. Если посмотреть на объем инвестиций, то мы увидим, что в создание новых производственных участков и расширение существующих в 2024-2025 годах был вложен один миллиард манатов. Половина этой суммы была инвестирована частным сектором. Опять же, поскольку эта отрасль несколько закрыта для общественности, подробная информация не предоставляется. Но этот процесс приобрел очень широкий размах», – добавил глава государства.

Поделиться:
187

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев: Сегодняшний мир устроен так: кто силён - тот и прав - ВИДЕО

Политика

Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной ...

В мире

Совбез ООН проводит экстренное заседание по Венесуэле

Политика

Лейла Алиева встретилась с первой леди Омана в Маскате - ФОТО

Политика

Президент: Мы не можем изменить исторический архитектурный ансамбль Баку

Президент: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии

Президент: Мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то

Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной земле, поэтому мы должны быть сильными

Выбор редактора

Азербайджан выигрывает мир. Главные политические события года

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

Новости для вас

Посол: «В 2025 году азербайджано-британские отношения вышли на новый уровень» - ВИДЕО

Глава МИД Ирана: Мы заинтересованы в укреплении политических и экономических отношений с Азербайджаном

Баку выразил соболезнования в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана

Президент Ильхам Алиев в 2025 году принял участие более чем в 300 мероприятиях

Последние новости

Вице-президент Венесуэлы принесла присягу в качестве временного президента

Сегодня, 23:30

Президент: Мы не можем изменить исторический архитектурный ансамбль Баку

Сегодня, 23:26

Президент: Наши краткосрочные планы – получить 8 ГВт энергии

Сегодня, 23:25

Президент: Мы не имеем никаких намерений рисковать жизнью и здоровьем азербайджанцев ради кого-то

Сегодня, 23:24

Сын Рамзана Кадырова стал вице-премьером Чечни

Сегодня, 23:10

Президент: Мы живем не в том мире, который существует в Уставе ООН, а на реальной земле, поэтому мы должны быть сильными

Сегодня, 23:01

Президент: Азербайджан экспортирует продукцию военного назначения почти в 20 стран

Сегодня, 23:00

Президент: Семь частных компаний уже начали производство продукции военного назначения

Сегодня, 22:59

Президент: Многие хотели бы повторить наш успех, но никому это не удалось

Сегодня, 22:58

Ильхам Алиев: Мы активно занимаемся армейским строительством уже пять лет

Сегодня, 22:57

Эрдоган: Мадуро и в целом венесуэльский народ неоднократно подтверждали, что являются друзьями Турции

Сегодня, 22:48

Президент: Армения получит доступ к железным дорогам Ирана через Нахчыван, к железным дорогам России через Азербайджан

Сегодня, 22:30

Ильхам Алиев: Наша главная задача – связать освобожденные регионы

Сегодня, 22:29

Президент Азербайджана: Вся наша политика как социально направленная, так и ориентированная на инвестиции

Сегодня, 22:27

Мадуро и его жена в суде США не признали вину по делу о хранении наркотиков и оружия

Сегодня, 22:20

Президент: Увеличив наши золотые резервы, Государственный нефтяной фонд заработал более 10 миллиардов долларов США

Сегодня, 21:57

Ильхам Алиев: Одна из целей Азербайджана – стать региональным центром искусственного интеллекта

Сегодня, 21:56

Президент: Мы работаем над созданием совместных предприятий с Китаем, и работа в этой сфере уже началась

Сегодня, 21:55

Президент: В мире больше нет того, что называется международным правом, есть сила, есть сотрудничество, есть союзничество

Сегодня, 21:33

Президент Ильхам Алиев: Единственной надежной страной, которая может географически связать Центральную Азию с Западом, является Азербайджан

Сегодня, 21:32
Все новости
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az со звездой сериалов «Alatava» и «Cehizsiz gəlinlər», актрисой Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна Румией26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43