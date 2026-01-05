Президент: Мы во все времена сохраняли свой язык

Мы во все времена сохраняли свой язык, и азербайджанский язык, на котором мы говорим сегодня, не отличается от азербайджанского языка, на котором говорили наши прадеды. Это великое достижение. Считаю, что величие нашего народа в том, что мы не подверглись влиянию других языков.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом 5 января сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

«Правда, некоторые слова вошли в наш лексикон в советский период. Я не имею в виду слова, заимствованные из международного лексикона. Но в принципе, мы смогли очиститься от них в период независимости», - добавил глава государства.