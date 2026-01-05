В Иране протесты перерастают в вооруженные столкновения - ВИДЕО

В Иране продолжаются протесты.

Как сообщает сегодня телеграм-канал Azad İran, в некоторых городах акции перерастают в вооруженные столкновения с силовиками.

В частности, такая ситуация наблюдается в различных городах провинций Илам, Шираз и Тегеран.

В то же время, как сообщает Reuters со ссылкой данные правозащитных организаций, в ходе беспорядков в Иране погибли по меньшей мере 16 человек.

В течение последней недели протесты против повышения цен и роста инфляции распространились по всей стране.