Netflix анонсировал анимационный спин‑офф сериала «Очень странные дела» - ФОТО - ВИДЕО

Стриминговый сервис Netflix готовит к выходу анимационный спин‑офф популярного сериала Stranger Things под названием Tales from ’85.

События шоу «Очень странные дела: Истории из 85-го» развернутся зимой 1985 года, между вторым и третьим сезонами оригинального сериала, и обещают расширить вселенную Хоукинса.

Главные герои - Элевен, Майк, Уилл, Дастин, Лукас и Макс - вновь сталкиваются с паранормальными явлениями и новыми существами из Изнанки – отметим, что в анимации их озвучивают новые актёры, а визуальный стиль вдохновлён ретро‑мультфильмами 1980-х, сочетая ностальгический дух с современными технологиями.

Проект создаётся Flying Bark Productions при участии оригинальных создателей Stranger Things - братьев Дафферов и команды продюсеров. Премьера анимационного сериала запланирована на 2026 год на Netflix, первый тизер проекта будет презентован сегодня.

По словам создателей, анимация даёт больше свободы для фантазии и позволяет показать новые истории и монстров, которых сложно было бы реализовать в «живой» съёмке. Проект «Истории из 85-го» станет официальной частью франшизы и уже обещает заинтересовать как фанатов оригинального шоу, так и новых зрителей.

