Адвокаты жертв Эпштейна требуют убрать материалы с сайта Минюста США

Адвокаты пострадавших от действий американского финансиста Джеффри Эпштейна, обвинённого в растлении несовершеннолетних, потребовали убрать с сайта Министерства юстиции США раздел с материалами по делу, ссылаясь на разглашение информации о жертвах.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ABC News

Адвокаты Бриттани Хендерсон и Брэд Эдвардс, представляющие более 200 жертв Джеффри Эпштейна, подчеркивают, что каждая минута имеет критическое значение для защиты пострадавших. В письме федеральным судьям Нью-Йорка Ричарду Берману и Полу Энгельмейеру они сообщили, что в течение двух дней после публикации материалов поступило множество жалоб на «тысячи ошибок в редактировании документов», затрагивающих около 100 жертв. Среди проблемных данных - полные имена лиц, которые на момент преступлений были несовершеннолетними, а также их банковская информация и домашние адреса, что, по мнению юристов, может нанести дополнительный ущерб.

Юристы отмечают, что находились в постоянном контакте с Министерством юстиции с момента начала публикации файлов Эпштейна, стремясь предотвратить раскрытие конфиденциальной информации о жертвах, и рассчитывали, что ошибки редактирования не повторятся. Однако, по их словам, 30 января 2026 года Минюст США допустил, возможно, самое серьезное нарушение конфиденциальности пострадавших в истории США - всего за один день, что вызвало новое беспокойство у юристов.

