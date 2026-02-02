В прошлом месяце в отделение токсикологии попали более 80 человек

В прошлом месяце в отделение токсикологии Клинического медицинского центра (КМЦ) с диагнозами отравления различного происхождения было госпитализировано в общей сложности 85 человек.

Как передает 1news.az, об этом сообщает КМЦ.

Отмечается, что благодаря своевременно принятым мерам лечения состояние 81 пациента удалось стабилизировать, и они были выписаны домой в удовлетворительном состоянии для продолжения амбулаторного лечения.

Среди госпитализированных пациентов 27 человек поступили с отравлением лекарственными препаратами, 29- уксусной кислотой, 21 - угарным газом, 2 - крысиным ядом (родентицидами), 2 - с алкогольным отравлением, 2 - с аллергическими реакциями, 1 - с отравлением химическими растворами и 1 - с ингаляционным отравлением.

Несмотря на проведенную интенсивную терапию, жизнь четырех человек (одной женщины и троих мужчин) спасти не удалось. Основными причинами летальных исходов стали токсические состояния, вызванные отравлением угарным газом и уксусной кислотой.